شاهد.. روسيا تصمم صاروخا جويا ذكيا تزود به الطائرات والمروحيات

أعلن نائب مدير عام شركة "روستيخ" الروسية، ألكسندر كوتشكين" أن نموذجا اختباريا لصاروخ "مونوليت" الجوي الذكي سيتم تصميمه عامي 2021 – 2022 بتمويل ذاتي.

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن، كوتشكين، قوله إن "مونوليت" عبارة عن صاروخ متحكم فيه للجيل الجديد ينتمي إلى صنف الصواريخ الذكية (الفائقة الدقة).

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وحسب قوله فإن تصميم الصاروخ يتم بتمويل الشركة وليس بدعم الدولة ويجري الآن التنسيق في مواصفات الصاروخ مع أصحاب الطلب.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ": " إننا نعول على إنتاج أول نموذج تجريبي للصاروخ بعد سنتين ونصف السنة أو 3 سنوات. فيما لا نعلم الفترة التي تستغرقها اختبارات الصاروخ الحكومية".

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن معلومات أولى عن صاروخ "جو - أرض" الجديد نشرت في أكتوبر الماضي حين تحدث مدير عام شركة "تيخماش" فلاديمير ليبين، إلى الصحفيين حول تصميم صاروخ جوي تستخدمه الطائرات والمروحيات بعيار 130 ملم يعتبر نموذجا مطورا لصاروخ "برونيبوشيك" الخارق للدروع "جو - أرض" ويمتلك مواصفات الصاروخ الفائق الدقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا