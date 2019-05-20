علماء روس يبتكرون جهازا لاسلكيا للتخلص من الأرق

ابتكر علماء مركز التكنولوجيا العصبية للنوم واليقظة مع معهد النشاط العصبي العالي وفيزيولوجيا الأعصاب بالأكاديمية الروسية للعلوم جهازًا لاسلكيا لمكافحة الأرق وتحسين نوعية النوم.

وقال إيليا بلوخين مدير عام المركز في تصريح لوكالة نوفوستي، إن الجهاز الذي أطلق عليه اسم EcoSleep مخصص للأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطراب النوم، وكذلك للذين يستيقظون في الليل ويصعب عليهم النهوض صباحا.

هذا الجهاز عبارة عن علبة تبعث نبضات كهرمغناطيسية منخفضة التردد 1-40 هيرتز.

ويضيف بلوخين "هذه التأثيرات بالذات تساعد بصورة طبيعية الشخص ليغط في نوم عميق والاستيقاظ نشطا. فمثلا إذا خفضنا التردد لمدة معينة مع محاكاة غروب الشمس، يبدأ المرء بالتثاؤب ويشعر بالنعاس والرغبة بالنوم"، و"يعرف" الجهاز الوقت الذي يجب أن يستيقظ الشخص.

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ووفقا للمتحدث، ستصبح هذه الأجهزة مطلوبة لنزلاء الفنادق وخاصة للذين يغيرون مناطق الأحزمة الزمنية وقال "نخطط في المستقبل لدمج الجهاز بـ "كبسولات النوم" وقد يكون هناك خيار آخر – دمج الجهاز في غرف الفنادق، حيث اتصل بنا أحد أصحاب الفنادق وقال "إذا تأكدت من أن الجهاز يحسن نوعية النوم، فأنا مستعد لوضعه في غرف الفنادق التي أملكها".

وأضاف بلوخين، "كما عبرت جهات أجنبية عن اهتمامها بهذا الجهاز من الإمارات العربية والهند وأستراليا. واتصلوا من اليابان وقالوا هذا جهاز مهم وخاصة لليابانيين الذين يعملون كثيرا وينامون قليلا، وإذا تم دمج الجهاز مع كبسولات النوم ، فيمكننا البدء من اليابان ".

المصدر: نوفوستي