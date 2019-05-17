جامعتان إماراتيتان ضمن أفضل 50 جامعة في آسيا

ظهرت جامعتان إماراتيتان لأول مرة في قائمة عالمية لأفضل 50 جامعة في القارة الآسيوية، حسب "تصنيف تايمز للتعليم العالي في آسيا- 2019".

وضم التصنيف الجديد الذي صدر، في 15 مايو الجاري، أفضل 417 مؤسسة تعليمية في آسيا، إذ حققت جامعة خليفة الإماراتية المركز 28، بعد أن كانت في المركز 32 العام الماضي.

والجديد في تصنيف عام 2019، هو دخول مؤسسة إمارتية ثانية في قائمة الـ 50 الأفضل آسيويا، هي جامعة الإمارات، التي تقدمت من المركز الـ 71 العام الماضي، إلى المركز 49 لهذا العام.

وتقدمت جامعة الإمارات في تصنيف 2019، تبعا لتحقيقها نسبة أعلى من الاقتباسات في أوراق البحث الأكاديمية التي ينتجها باحثو الجامعة، أما بالنسبة لجامعة خليفة، فقد أبدت تطورا ملحوظا في مؤشر "البيئة التعليمية" لهذا العام.

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وفي تعليقه على الخبر، أكد نائب رئيس جامعة الإمارات، محمد البيلي، أن تصنيف الجامعة لهذا العام يعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق الجامعة الإمارتية لهدفها، في دخولها قائمة الـ 20 الأفضل آسيويا.

كما تابع البيلي قائلا: "هذا هو إثبات بأن الجامعة تعزز باستمرار سمعتها الإقليمية والدولية، من خلال إجراء البحوث العلمية المتطورة في مجالات التباين الاستراتيجي للمنطقة والعالم".

المصدر: The National