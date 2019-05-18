تركيا تختبر صواريخ "Atmaca" المضادة للسفن (فيديو)

تداولت مواقع وصفحات الإنترنت شريط فيديو يظهر اختبارات جديدة أجريت على صواريخ " Atmaca" التركية المضادة للسفن والأهداف البحرية.

وتظهر في الفيديو عملية إطلاق الصاروخ، وتوجهه نحو البحر، ليصل إلى الهدف المطلوب ويخترق الشبك المثبت فوقه، لينجز المهمة المطلوبة منه بنجاح ودقة.

كما يمكن أن نلاحظ في الفيديو، أن بعض اللقطات الموجودة فيه تم التقاطها بواسطة كاميرا فيديو صغيرة كانت مثبتة على رأس الصاروخ.

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وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ "Atmaca" التي بدأت تركيا بالعمل على تطويرها منذ سنوات، قادرة على إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 200 كلم، وزودت برؤوس حربية مدمرة بوزن 200 كلغ، وأنظمة توجيه متطورة تعتمد على أنظمة تحديد المواقع الفضائية، يمكنها تحديد الهدف في مختلف الظروف المناخية.

المصدر: سبوتنيك.