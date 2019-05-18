مكتب المقاييس والأوزان يحيل "الكيلوغرام" للتقاعد

أعلن ايندي هينسون مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، أن أسطوانة البلاتينيوم-ايريديوم وهي نموذج الكيلوغرام القياسي، ستستمر في الخدمة بضع سنوات أخرى.

وقال هينسون، "سيفقد النموذج الدولي للكيلوغرام دوره كمعيار في 20 مايو 2019. لكن على المدى القصير، وربما في السنتين أو الأربع سنوات القادمة، سوف يلعب دورًا تقنيًا في الانتقال السلس إلى حلول جديدة. وأضاف، بعدها سيحتفظ به في مستودع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM. هذه العملية ستسمح بدراسة ثبات كتلته على المدى البعيد، إذا رغبت اللجنة الاستشارية. وهذه ستكون مسألة ذات أهمية علمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العام السادس والعشرين للأوزان والمقاييس، الذي انعقد في شهر نوفمبر 2018 بمدينة باريس، قرر الانتقال إلى نظام مقاييس جديدة، حيث يربط نموذج الكيلوغرام بثابت بلانك، والأمبير بالشحنة الكهربائية الأولية، وكلفن بثابت بولتزمان ، والمول بعدد أفوغادرو.

المصدر: نوفوستي