دبابة "أرماتا" الروسية تتزود بـ"عين طائرة"

قام المهندسون العسكريون الروس بتصميم منظومة للاستطلاع الميداني التكتيكي أطلقوا عليها تسمية "غلاز" (العين).

وإنها مخصصة لتتزود بها دبابة "أرماتا" الروسية الواعدة وغيرها من المدرعات الروسية الحديثة.

إقرأ المزيد

وقال ناطق باسم شركة "ميكران" الروسية المصنعة للمنظومة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن المنظومة الجديدة يمكن استخدامها كجهاز استطلاع ميداني مزود بكاميرا رصد يتم إطلاقه باليد إلى ارتفاع 300 متر، ثم تفتح المظلة ويبدأ الجهاز بالهبوط التدريجي في الجو وتصوير كل ما يراه على الأرض من الأعلى.

وقال الناطق إن المنظومة قد خضعت للاختبار في سوريا. وتم الآن تزويدها بـ7 حاويات يدوية تطلق منها صواريخ. كما تزودت المنظومة بأجهزة استقبال تركب في داخل الدبابة ليرصد قائد طاقمها ما يحدث في ميدان القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا