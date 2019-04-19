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مصر.. العثور على قبر المشرف على شونة غلال الفرعون

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. العثور على قبر المشرف على شونة غلال الفرعون
Ministry of Antiquities
العثور على قبر المشرف على مخازن حبوب الفرعون
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عثر علماء الآثار في منطقة الأقصر في جنوب مصر على مقبرة المشرف على شونة الغلال للملك من الأسرة الثامنة عشرة (زهاء 1550-1292 سنة قبل الميلاد).

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وأعلن عن هذا الاكتشاف وزير الآثار المصري، خالد العناني، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، يوم الخميس 18 أبريل الجاري، حيث أوضح أن هذا الاكتشاف يعد الأكبر لمقبرة "صفّ" في جبانة طيبة (أي أنها مصفوفة في شكل ممرات على سطح الأرض وتنتهي بآبار دفن)، وهي لشخص يدعى "شد سو جحوتي"، وكان مشرفا على شونة الغلال للملك.

كما أعلن العناني أيضا أنه تم اكتشاف قبرين آخرين يعودان إلى الفترة الأولى من تاريخ مصر القديمة. وعثر في جميع المقابر على توابيت وتماثيل ورسوم ونقوش على الجدران وحتى أقنعة جنائزية.

المصدر: نوفوستي

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