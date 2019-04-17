ابتكار "يخلق" الكهرباء من الثلوج!

صمم علماء طرقا مبتكرة لاستيعاب طاقة معظم القوى الطبيعية الأساسية تقريبا، بما في ذلك الماء والرياح والطاقة الشمسية.

والآن، قام باحثو جامعة كاليفورنيا "لوس أنجلوس" (UCLA)، بتسخير الثلج لأول مرة لإنتاج الطاقة، من خلال تصميم جهاز يطلق عليه "مولد الطاقة النانوية التجريبية القائم على الثلج"، أو "Snow TENG"، الذي يعتمد على تفاعل كيميائي أساس لإنتاج كهرباء ثابتة يمكن تسخيرها من أجل الطاقة.

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وقال ريتشارد كانير، أستاذ الكيمياء الحيوية وعضو معهد "NanoSystems" في "UCLA": "تنتج الكهرباء الساكنة من تفاعل مادة واحدة تلتقط الإلكترونات، وأخرى تطرد الإلكترونات".

وفي هذه الحالة، عندما يسقط الثلج المشحون إيجابيا على صفيحة سيليكون ذات شحنة سالبة، تنتج الكهرباء الثابتة كردة فعل ناجمة عن الشحنتين المتعارضتين.

وأوضح الباحثون أنه يمكن دمج الجهاز في الألواح الشمسية، للمساعدة في تعزيز كفاءتها في المناطق التي تشهد هطول الثلوج بانتظام. وغالبا ما تُدفن الألواح في الثلوج، ما يمنعها من "حصاد" أشعة الشمس.

كما يمكن استخدام الجهاز لتشغيل التكنولوجيا القابلة للارتداء، والتي تُستخدم لتتبع حركات الرياضيين أثناء أداء الرياضات الشتوية.

ويمثل جهاز "TENG" أحدث ابتكارات التكنولوجيا، مع تصميم غشاء عازل يساعد على فصل الزيت عن الماء، ما يمكن أن يساعد في تنظيف البيئة، بالإضافة إلى تصميم طريقة جديدة لإنشاء وتخزين الطاقة، التي يمكن أن تساعد في تصنيع سيارات الهيدروجين بأسعار معقولة.

المصدر: ديلي ميل