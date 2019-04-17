من بنى نصب ستونهنج الشهير؟

توصلت مجموعة علماء دولية من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن بناة ستونهنج الحقيقيين هم من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وحلل الباحثون الحمض النووي لرفات أشخاص عاشوا في منطقة ستونهنج قبل 4-5 ألف سنة، واكتشفوا وجود تشابه مع آخرين عاشوا في اليونان وتركيا، ومن ثم في إسبانيا والبرتغال.

ويعتقد الباحثون، بأنه قبل نحو ستة آلاف سنة، وصل هؤلاء إلى بريطانيا بعد عبورهم البحر الأبيض المتوسط من الشرق باتجاه الغرب. وحل المهاجرون محل الصيادين وجامعي الثمار وأسسوا أولى المزارع.

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وكانت هذه الهجرة جزءا من حملة واسعة لسكان آسيا الصغرى، بدأت قبل 8 آلاف سنة، وبنتيجتها انتشرت الزراعة في أوروبا. كما أن بعض المجموعات المهاجرة لم تعبر قناة المانش، بل استمرت في حركتها بموازاة الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، ونزلت في المناطق الغربية للجزر البريطانية.

يقع ستونهنج الذي بني قبل 2500 سنة في منطقة ولتشير، ويبلغ وزن أثقل صخوره 30-40 طنا. ولا يزال الهدف من بناء هذا المجمع مجهولا، مع أن هناك من يعتقد بأنه كان يستخدم في طقوس معينة وفي الأغراض الفلكية.

المصدر: لينتا. رو