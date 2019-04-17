عالم يقترح بديلا لنظرية داروين

اقترح العالم الروسي، أليكسي ميلكيخ، من جامعة الأورال الفدرالية، نظرية بديلة لنظرية التطور لداروين، أطلق عليها اسم نظرية التطور الموجه.

ويشير بيان الجامعة الصادر بهذا الشأن إلى أن "تطور الحياة لا يحدد بالانتقاء الطبيعي التلقائي، بل بعمليات ميكانيكا الكم في نواة الخلية. وبالذات استنادا إلى هذا المبدأ، تجري عملية التبادل بين اللبنات الأساسية للبروتينات والحمض النووي. واقترح نظرية التطور الموجه الأستاذ أليكسي ميلكيخ من الجامعة".

ويقول العالم ميلكيخ: "منذ زهاء 20 سنة وأنا أعمل في مجال نظرية التطور الموجه، التي أثق من أنها ستحل محل نظرية التطور لداروين. لأن السؤال الرئيس الذي تعجز نظرية داروين عن الإجابة عنه هو ظهور النظم الحياتية المعقدة خلال عملية التطور. وكيف ظهرت هذه الكائنات المعقدة".

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وتستند نظرية التطور الموجه إلى ثلاثة مبادئ أساسية. يكمن المبدأ الأول في أن التطور له توجه أولي، أي هناك معلومات مسبقة يتم على ضوئها تغير الجينات. كما أنه في عملية التطور الموجه، فإن الانتقاء والتحولات تلعب دورا ثانويا. يضيف ميلكيخ: "فقط وجود التوجه المسبق يسمح بتوضيح سمات فترات التطور. لأن عدد خيارات الجزيئات المعلوماتية للحمض النووي تزداد باطراد مع زيادة طول هذه الجزيئات، وعندما يصبح عدد النيوكليدات أكثر من 102-103، يصبح البحث البسيط عن المتغيرات التسلسلية مستحيلا خلال عمر الكون".

المصدر: نوفوستي