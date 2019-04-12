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"صياد العواصف" يرصد ظاهرة نادرة الحدوث في البرق! (فيديو+صور)

العلوم والتكنولوجيا

Gettyimages.ru
رصد حركة نادرة الحدوث في البرق
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رصد "صياد للعواصف" لقطات مذهلة لحدث نادر وسط البرق، بتقنية الحركة البطيئة.

وأنتج الطقس الغريب في ولاية تكساس، ومضات برق معكوسة استمرت نحو نصف ثانية.

ولاحظ المصور المخضرم، دان روبنسون، البالغ من العمر 43 عاما، الشرارة الكهربائية للبرق وهي تنفجر صعودا إلى السماء بدلا من السقوط إلى الأسفل، كما يحدث عادة.

ويسافر روبنسون لتوثيق أحداث كهذه منذ 26 عاما، حيث يتجه إلى مواقع العواصف على مدار العام لالتقاط صور وفيديوهات مذهلة.

ويحدث البرق نتيجة تصادم سحابتين، إحداهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة، وبذلك تنتج عن التصادم شرارة قوية على هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفي.

وعادة ما تتجه الشرارة الكهربائية نحو الأسفل، لكن يعتقد أن 1% من البرق ينتقل إلى الأعلى.

المصدر: ذي صن

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