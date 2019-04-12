"صياد العواصف" يرصد ظاهرة نادرة الحدوث في البرق! (فيديو+صور)
رصد "صياد للعواصف" لقطات مذهلة لحدث نادر وسط البرق، بتقنية الحركة البطيئة.
وأنتج الطقس الغريب في ولاية تكساس، ومضات برق معكوسة استمرت نحو نصف ثانية.
A storm chaser has captured stunning slow-motion footage of rarely-seen upside down lighting. https://t.co/ZzJ5Q5fepxpic.twitter.com/QK2beyLDes— AccuWeather (@accuweather) April 10, 2019
Stormtrack's own, Dan Robinson is featured in this article. "Bolts of lightning shoot UPWARDS into the sky in slow-motion footage" https://t.co/AyeUe9O3Uupic.twitter.com/yPuNd5T9P6— Stormtrack (@StormtrackForum) April 10, 2019
ولاحظ المصور المخضرم، دان روبنسون، البالغ من العمر 43 عاما، الشرارة الكهربائية للبرق وهي تنفجر صعودا إلى السماء بدلا من السقوط إلى الأسفل، كما يحدث عادة.
ويسافر روبنسون لتوثيق أحداث كهذه منذ 26 عاما، حيث يتجه إلى مواقع العواصف على مدار العام لالتقاط صور وفيديوهات مذهلة.
ICYMI: Video from two cameras (one shooting at 1,500fps high-speed) of the March 22 upward lightning in Amarillo, Texas: https://t.co/MU0IH1VYlZ#txwx#lightning#slowmotionpic.twitter.com/hYgNy82lL9— Dan Robinson (@stormhighway) April 1, 2019
ويحدث البرق نتيجة تصادم سحابتين، إحداهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة، وبذلك تنتج عن التصادم شرارة قوية على هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفي.
وعادة ما تتجه الشرارة الكهربائية نحو الأسفل، لكن يعتقد أن 1% من البرق ينتقل إلى الأعلى.
المصدر: ذي صن