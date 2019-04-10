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اكتشاف وحش بحري جاب البحار قبل 430 مليون سنة!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف وحش بحري جاب البحار قبل 430 مليون سنة!
Gettyimages.ru CONTRIBUTOR
مخلوق بحري خيالي "كثولو"
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اكتُشفت بقايا مخلوق بحري قديم قابعة في قاع المحيط منذ ملايين السنين، قرب "هيرفوردشاير" في بريطانيا.

ويتميز الكائن المكتشف بمخالب دفعت العلماء لتسميته "كثولو"، وهو الوحش البحري الخيالي الشهير، المميز بأذرعه المميتة.

وقال الباحثون إن المخلوق البحري القديم، عبارة عن نوع صغير من خيار البحر، ما يمكن أن يلقي الضوء على التطور المبكر لهذه الأنواع، التي عاشت في محيطاتنا لمئات ملايين السنين.

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وعاش هذا النوع البحري، الذي يعود تاريخه إلى 430 مليون سنة، في بريطانيا عندما كانت مغطاة بالمياه.

ويملك المخلوق المتحجر 45 ذراعا متفرعة من جسم مركزي، ساعدته في الزحف حول قاع البحر. ويتغذى "كثولو" على الطحالب وغيرها من الكائنات الدقيقة، ليكون مشابها لخيار البحر الحديث.

ويمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد على استكشاف الشجرة التطورية للمحيطات القديمة للأرض.

وقال الدكتور جيفري تومبسون، العالم في جامعة لندن: "لقد أجرينا عددا من التحليلات لمعرفة ما إذا كان المخلوق البحري أكثر ارتباطا بكائن خيار البحر أو قنافذ البحر. وتشير النتائج إلى أنه كان خيارا بحريا قديما، ما يساعدنا على فهم التغييرات التي حدثت خلال التطور المبكر للمجموعة".

ونُشرت الدراسة في مجلة وقائع الجمعية الملكية B.

المصدر: ذي صن

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