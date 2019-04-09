تكنولوجيا مراقبة النجوم قد تساعد في الكشف المبكر عن السرطان قريبا!

كشفت دراسة جديدة أن الأجهزة المستخدمة عادة في مراقبة النجوم على بعد ملايين الأميال، قد تصبح قريبا تقنية للكشف عن السرطان.

ومنحت وكالة الفضاء البريطانية 1.30 مليون دولار لتمويل الخبراء من أجل تطوير جهاز ثلاثي الأبعاد للأشعة السينية الطبية، يرتكز على تكنولوجيا مراقبة النجوم.

Announcement today on funding space technology to benefit NHS cancer treatment- spin offs from future technologies like this are why we need to invest and increase our R&D spend @MattHancockhttps://t.co/p65n471Px7 — Chris Skidmore (@CSkidmoreUK) April 8, 2019

ويأمل الباحثون في أن يمنح هذا الجهاز الأطباء رؤية أكثر تعمقا للمناطق التي تنمو فيها الأورام، ما يؤدي إلى التشخيص المبكر وعلاجات أكثر فعالية.

ويمكن أن تسمح التقنية الجديدة أيضا بفحص المرضى خلال العمليات الجراحية، ما يقلل من الحاجة إلى زيارة المستشفى باستمرار.

وقال البروفيسور توني يونغ، من هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، إن "استخدام تكنولوجيا تتبع النجوم في اكتشاف السرطان، هو بالضبط نوع من الابتكار المتقدم الذي يمكن أن يحسن رعاية المرضى من خلال تسريع التشخيص، والمساعدة في تقديم خطتنا طويلة الأجل لإنقاذ نصف مليون شخص".

المصدر: ميرور