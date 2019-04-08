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صحيفة أمريكية: استخدام تركيا لـ "إس-400" قد يكشف أسرار "إف-35" الأمريكية

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية: استخدام تركيا لـ
Strajj.livejournal.com
"أف - 35"
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ذكر مقال نشرته صحيفة "Air Force Times" الأمريكية أن منظومات "إس-400" الروسية، يمكن أن تستخدم لجمع معلومات عن تكنولوجيا تصنيع مقاتلات "إف-35" وغيرها من الطائرات والأنظمة الأمريكية.

وجاء في المقال أن التكنولوجيا الروسية قد تهدد أنظمة أخرى، من بينها قناة تبادل المعلومات التكتيكية "Link 16"، التي تمكن الطائرات والسفن الحربية والقوات البرية الأمريكية من تبادل المعلومات في نظام "أون لاين". وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض للخطر كذلك نظام التعرف على "الصديق والعدو".

وقالت الصحيفة: "عند تحليق مقاتلات (إف-35) بالقرب المباشر من منظومة (إس-400) الروسية، يمكن أن تحصل الأخيرة مع مرور الوقت على مواصفات سرية لتكنولوجيا التخفي عن الرادارات وتدرس إمكاناتها".

Aleksey Malgavko
"أس - 400"

واستطردت الصحيفة قائلة إن ظهور منظومات "إس-400" الروسية لدى تركيا، يمكن أن يمنع الولايات المتحدة من استخدام طائراتها (إف-35) من الجيل الخامس من قاعدتها الجوية في "إنجرليك" التركية.

المصدر: سلاح روسيا

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