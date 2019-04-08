نشر تفاصيل جديدة عن صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي الواعد

أفاد موقع "avia.pro" الروسي بأن بطارية "9Б280-1" فائقة القوة استخدمت في صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح الروسي الواعد المزود بمحرك نووي.

وقال الموقع إن من مميزات تلك البطارية صمودها أمام درجة الحرارة العالية والرطوبة وغيرها من العوامل الخطيرة، التي يمكن أن تؤثر عليها أثناء تحليق الصاروخ.

فيما لم يقدم الموقع أي تفاصيل أخرى حول البطارية المذكورة، واكتفى بالقول إن اختبار الصاروخ تكلل، حسب وزارة الدفاع الروسية، بالنجاح، ما يعني أن اختبار البطارية يعد ناجحا أيضا.

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وأعاد الموقع إلى الأذهان أن صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي الواعد لفت انتباه وسائل الإعلام الغربية، التي اعترفت بأن مثل هذا الصاروخ الذي يستخدم الطاقة الذرية، يمكن أن يحلق إلى مسافات مهما كانت طويلة، وقد كان من المستحيل تحقيق ذلك سابقا.

وأشارت وسائل الإعلام الغربية بصورة خاصة إلى أن"بوريفيستنيك" الروسي، قادر على البقاء في الجو لمدة أيام والقيام بمناورات مختلفة، ما يمكنه من التخفي عن أنظمة الدرع الصاروخية المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا