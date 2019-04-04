لأول مرة.. فتح قبر فرعوني قديم على الهواء مباشرة

أعلنت قناة "ديسكفري" عن بث لحظات فتح قبر مومياء مصرية قديمة، أُغلق منذ 4 آلاف عام، على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون لأول مرة على الإطلاق.

ويكشف فيلم خاص مدته ساعتان، عن قيام فريق المستكشف، جوش غيتس، بفتح قبر فرعوني قد يعود تاريخه إلى أول الفراعنة، نحو 3100 قبل الميلاد.

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ومن المقرر أن يتنقل فريق البحث في شبكة تحت الأرض مكونة من أنفاق وغرف، حيث وُضعت 40 مومياء يُعتقد أنها تعود إلى أعضاء في النخبة النبيلة المصرية القديمة.

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وقالت نانسي دانيلز، من قناة ديسكفري: "نسعى إلى كشف التاريخ المدفون في رمال مصر منذ آلاف السنين. أنا متحمسة لأن جوش غيتس يعرّفنا على خفايا أحد أكثر بعثاته طموحا حتى الآن".

ويجري التصوير المباشر في الموقع تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، كما سيشارك عالم المصريات، زاهي حواس، في عرض فتح التابوت المصري القديم.

وقال جوش غيتس إنه غير متأكد مما سيجده عند رفع الغطاء الحجري عن القبر، ولكنه يتوقع وجود رفات بشر.

وأفادت تقارير بأن فتح التابوت بالبث المباشرة عبر شاشة التلفاز، أثار مخاوف بعض أصحاب نظريات المؤامرة من انتشار لعنة قديمة محتملة بين المشاهدين في المنزل.

ويُبث فيلم "Expedition Unknown: Egypt Live" على الهواء مباشرة، يوم 8 أبريل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

المصدر: ذي صن