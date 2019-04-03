باحثون يخترقون النظام الآلي لسيارة "تسلا" ويحولون مسارها

أظهر باحثون خلال دراسة جديدة أن ميزة "Autopilot" أو القيادة الآلية في سيارة تسلا، قد لا تكون آمنة كما تعتقد الشركة.

وكشف الباحثون عن مدى سهولة خداع النظام الآلي في تسلا، الذي وضعته الشركة لتسهيل القيادة، وتوجيه السيارة خلال حركة المرور المزدحمة.

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واخترق الباحثون في مختبر "Keen Lab" التابع للشركة الصينية "Tencent"، سيارة تسلا كجزء من تحقيق أوسع في أمن وسلامة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

ويستخدم نظام القيادة الآلي مجموعة من العلامات لفهم مكان وجود السيارة على الطريق، بما في ذلك علامات الطريق وحجم ومسافة الأشياء المختلفة.

ولخداع النظام، وضع الباحثون ملصقات تدخّل صغيرة على الطريق، قبل إطلاق سيارة تسلا موديل إس، في الطريق بوضع نظام القيادة الآلي.

ووجد الباحثون أن الملصقات تسببت في جعل سيارة تسلا تصدر إشارات غير طبيعية، وتدخل في المسرب العكسي.

وفي حين أن هذا يشير إلى أن المتسللين يمكن أن يخدعوا سيارات تسلا بسهولة بقيادتها نحو حركة المرور المزدحمة، يبدو أن الشركة ليست قلقة بشأن هذه النتائج.

وقال متحدث باسم شركة تسلا، في رد بعثه إلى شركة "Tencent": "في هذا العرض التوضيحي، قام الباحثون بتعديل البيئة المادية (مثل وضع علامات على الطريق أو تغيير خطوط المسرب) حول السيارة لجعلها تتصرف بشكل مختلف عنه عندما يكون النظام الآلي قيد الاستخدام".

Experimental Security Research of Tesla Autopilot: https://t.co/jEeTmjnvkp — KEENLAB (@keen_lab) March 29, 2019

وأوضح المتحدث قائلا: "هذا ليس مصدر قلق في العالم الحقيقي بالنظر إلى أن السائق يمكن أن يتجاوز نظام القيادة الآلي بسهولة في أي وقت، باستخدام عجلة القيادة أو الفرامل، ويجب أن يكون مستعدا للقيام بذلك في جميع الأوقات".

المصدر: ميرور