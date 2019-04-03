مجلة أمريكية تقيّم عاليا مواصفات "إف-16 الروسية"

نشرت مجلة "National Interest The" الأمريكية مقالا تناول مقطع فيديو نشرته مؤخرا وزارة الدفاع الروسية.

وأظهر الفيديو ضربة جوية جماعية وجهتها مجموعة من مقاتلات "ميغ-29 إس إم تي" الروسية، إلى أهداف معينة أثناء تدريبات في مقاطعة "أستراخان" بجنوب روسيا.

وجاء في المقال أن "ميغ-29 إس إم تي" هي طائرة قابلة للتحديث والتطوير بأشكال متعددة.

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وصممت الطائرة الروسية أولا، حسب المجلة، كرد على ظهور مقاتلة "إف-16" الأمريكية الخفيفة، ولتحقيق التفوق عليها في الجو. لكنها تحولت تدريجيا إلى مقاتلة متعددة المهام، تزود بمجموعة ثابتة من صواريخ "جو-أرض".

وأضيف إلى ترسانة "ميغ-29 إس إم تي" أيضا صاروخا "خا-29" و"خا-31" المضادان للسفن، وصاروخ "خا-25" الموجه "جو-أرض". كما أصبح بإمكانها استخدام صواريخ "إس-13" غير الموجهة، شأنها شأن كل الطائرات الحربية السوفيتية.

وقال كاتب المقال، مارك أبيسكوباس، إن تحديث طائرات "ميغ" الروسية هو عملية مستمرة، تسعى إلى مواكبة المتطلبات المعاصرة لخوض المعركة في الجو وعلى الأرض.

المصدر: روسيسكايا غازيتا