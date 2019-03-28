روسيا تصمم مروحيات جديدة لسلاح المظليين

يعمل المهندسون الروس على تصميم مروحية جديدة لوحدات سلاح المظليين، من شأنها أن تصبح نسخة مطورة لمروحيتي "مي-24" و"مي-35" الروسيتين.

وقال مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية لوكالة "تاس"، إن الوحدات المحمولة جوا التابعة لسلاح المظليين الروسي، ستتزود مستقبلا بما يسمى بـ "مروحية المظليين القتالية"، مشيرا إلى أن المروحية الجديدة سيتم تصميمها على أساس مروحيتي "مي-24" و"مي-35"، مع الأخذ بالحسبان خصوصيات سلاح المظليين.

وأوضح المصدر أن تلك المروحية ستشكل في المستقبل أساس أسطول المروحيات في سلاح المظليين، ومن بينها المروحيات الخاصة ومروحيات النقل والقيادة والاستطلاع ومروحيات الحرب الإلكترونية.

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ويفترض أن تعمل كل تلك المروحيات، حسب المصدر، مرتبطة بحقل معلوماتي موحد وبقيادة موحدة.

وقال المصدر إن وزارة الدفاع اقترحت على قيادة سلاح المظليين أن تطور مروحيات "مي-24" المستخدمة في وحداتها حتى مستوى "مي-35"، وذلك قبل التزود بمروحيات من جيل جديد.

أما مروحيات "مي-8" التي تستخدمها وحدات سلاح المظليين حاليا، فيفترض أن تطور حتى مستوى مروحية "مي-8 أم تي شا-في إن"، التي تم تصنيعها أخذا بالاعتبار خبرة المعارك في سوريا ضد الإرهابيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا