بنكرياس صناعي يوفر الإنسولين للمرضى ويحمي الطائرات من السقوط!

تمكن علماء من ابتكار أول بنكرياس صناعي "ذكي" يحسب كمية الإنسولين اللازمة للمصاب بمرض السكري.

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وابتكرت شركة طبية أسترالية البنكرياس بالتعاون مع علماء جامعة كوينزلاند. وتستخدم في هذا الجهاز تكنولوجيا الأجسام المضادة الصناعية. فمثلا يمكن لهذا الجهاز احتساب جرعة الإنسولين اللازمة لكل مريض يعاني من مرض السكري، استنادا إلى مستوى السكر في دمه، مع ضمان استقراره.

ويؤكد المبتكرون على أنهم يأملون في أن يعطي هذا الجهاز أفضل النتائج في علاج مرض السكري مقارنة بالأجهزة والطرق السابقة.

والمثير في الأمر أن المبتكرين حصلوا على براءة اختراع ليس فقط لاستخدام جهازهم في علاج مرض السكري، بل وأيضا لاستخدامه في محركات الطائرات لمعرفة أي مكون يهدد بتدمير المحرك، ما سيساعد كثيرا على رفع أمن وسلامة الرحلات الجوية.

المصدر: ميديك فوروم