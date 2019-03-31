شركة أمريكية تبتكر قنينة ماء صديقة للبيئة

تنوي شركة "Cove" الأمريكية إنتاج عبوات خاصة للماء صديقة للبيئة، تصنع على أساس البوليميرات الحيوية.

وتعتزم الشركة استخدام بوليمير من مادة بوليهيدروكسيالكانوت التي وافقت وزارة الصحة الأمريكية على إنتاجها. وهي قادرة على التحلل إلى ثاني أكسيد الكربون وماء ونفايات عضوية.

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وحسب الشركة فإن عملية التحلل تجري بأمان في التربة والماء العذب والبحر.

وعلى الرغم من أن وقت التحلل التام للمادة يمكن أن يتفاوت، ويتوقف على عوامل عديدة مثل درجة الحرارة والرطوبة للبيئة المحيطة بها وما إلى ذلك، إلا أن الشركة تعول بعد إنجاز اختباراتها على أن يستغرق تفكك هذه المادة بشكل تام في التربة 5 أعوام، في أسوأ الظروف.

وتبلغ فترة حفظ قنينة "Cove" نحو 6 أشهر. لكن، ما دامت تحتوي على الماء، فإنها تؤدي وظيفتها تماما كأنها قنينة بلاستيكية عادية.

المصدر: سلاح روسيا