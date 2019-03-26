شركة روسية تختبر "بندقية طائرة" (فيديو)

نشر على الإنترنت مقطع فيديو لاختبار درون اعتراضي صنعته شركة "ألماس أنتاي" الروسية المصنعة لأنظمة الدفاع الجوي.

وصمم الدرون صغير الأبعاد وصنع، بطلب من الشركة، في مكتب التصاميم الطلابي التابع لمعهد موسكو للطيران.

ويزن الدرون 23 كيلوغراما وبلغ باع جناحه 3 أمتار. ويتزود الدرون المخصص لإسقاط الطائرات والدرونات المعادية ببندقية "فيبير-12" الأوتوماتيكية، بزناد إلكتروني ومخزن يتسع لـ 10 طلقات.

ويجمع الدرون بين مواصفات الطائرة والمروحية. ويحمل على متنه كاميرات ترسل معلومات إلى مشغله. وبمقدوره البقاء في الجو لمدة 40 دقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا