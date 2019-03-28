شركة أمريكية تختبر طائرة مسيرة مصنوعة من الخشب (فيديو)

أجرت شركة "Logistics Gliders" الأمريكية للاختراعات اختبارا جويا لطائرة نقل خشبية وحيدة الاستخدام من دون طيار.

وقال ناطق باسم الشركة إن الطائرة قادرة على نقل الذخائر وغيرها من الحمولة إلى ميدان القتال. وأوضح أن طائرات النقل الضخمة هي التي تنفذ هذه المهمة حاليا، حيث تنقل الذخائر والمعونات إلى ميدان القتال وتسقطها بالمظلات. لكن الحمولة يمكن أن تسقط بعيدا عن منطقة العمليات الحربية أو تقع في أيدي العدو، وهنا يأتي دور الطائرة الخشبية المسيرة التي تنزل بالحمولة في الموقع المحدد لها.

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وصنعت الطائرات من دون طيار من الخشب الرقيق. وبلغ طولها 3.9 متر، وبمقدورها نقل حمولة بوزن 725 كيلوغراما مع شرط ألا يقل وزن الطائرة عن 181 كيلوغراما.

وشاركت في الاختبار 12 طائرة من دون طيار، استطاعت نقل الطرود بنجاح إلى مناطق محددة مسبقا.

المصدر: سلاح روسيا