"مفتاح الحمض النووي" سيمكن البشر من تجديد أطرافهم المفقودة مستقبلا!

كشف تقرير جديد أنه ستكون لدى البشر ذات يوم القدرة على إعادة أجزاء من أجسادهم، بعد العثور على "مفتاح الحمض النووي" الذي قد يعيد تنشيط الجينات المتحكمة في التجديد.

ويمكن لبعض الحيوانات مثل السلمندر والبرص التخلي عن أجزاء من أجسادهم هربا من الحيوانات المفترسة، ولديها قدرة على تنمية تلك الأجزاء مجددا خلال بضعة أشهر فقط.

Here we present the labs first research paper, led by @Andrew_Gehrke, where we sequenced the genome of Hofstenia in order to understand how the non-coding portion of the genome responds to whole-body regeneration. Thank you to everyone involved!https://t.co/jOBC0BqsU2pic.twitter.com/osM4ST4n4r — Srivastava Lab (@acoel_hofstenia) March 14, 2019

وتتفوق عليها الديدان المستديرة وقناديل البحر بقدرتها على تجديد أجسامها بالكامل بعد قطعها إلى النصف.

وقام فريق من العلماء بفحص جينات ديدان النمر ثلاثية النطاق، لتسليط الضوء على كيفية تحقيقها لهذه العملية.

ووجدوا أن جين التحكم "الرئيس" يسمى استجابة النمو المبكر (EGR)، والذي يوجد أيضا في البشر والحيوانات، هو المسؤول عن تجديد أعضاء الجسم.

Harvard study unlocks a key to regeneration https://t.co/FUqbFqG8Vn via @Harvard — Yi-Jyun Luo (@YJ_Luo) March 14, 2019

واكتشف الباحثون من جامعة هارفارد أن قسما من الحمض النووي غير المشفر، والذي وصفه البعض بشكل مثير للجدل بأنه الحمض النووي "غير المرغوب فيه"، يتحكم في تنشيط بروتين استجابة النمو المبكر الذي يعمل بمثابة مفتاح الطاقة لعملية التجديد.

إقرأ المزيد

ولا تشارك الأقسام غير المشفرة من الحمض النووي بشكل مباشر في عملية إنشاء البروتينات التي تؤدي إلى مجموعة كاملة من العمليات البيولوجية. وهذا ما دفع البعض للاعتقاد بأن هذه الأجزاء من جيناتنا لا تخدم أي غرض مفيد.

ويعتقد العلماء الآن أن الجين "EGR" مرتبط بشكل مختلف في البشر بتنمية الأعضاء، لذا فإن الباحثين يحاولون الآن إيجاد طريقة لتغيير هذا الجين حتى يتمكن من "تجديد" الأعضاء.

وقال الدكتور أندرو غيركي، من جامعة هارفارد والمعد الرئيس للدراسة: "في الأساس، ما يحدث هو أن المناطق غير المشفرة تطلب من مناطق الترميز أن تعمل أو تتوقف عن التشغيل، لذلك هناك طريقة جيدة للتفكير في الأمر كما لو كانت مفاتيح".

ولكي تنجح هذه العملية، يجب تغيير الحمض النووي في خلايا الديدان التي عادة ما تكون مطوية بإحكام وبضغط قوي، لجعل مناطق جديدة متاحة للتنشيط.

وبينما تكشف الدراسة عن معلومات جديدة حول كيفية عمل هذه الآلية في الديدان، إلا أنها قد تساعد أيضا في توضيح سبب عدم نجاحها في البشر، وهذا ما قد يتيح التوصل إلى وسيلة للحصول على عملية مماثلة.

المصدر: ديلي ميل