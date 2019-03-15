إنشاء نموذج كمبيوتري للكلى البشرية

ساهم علماء وأطباء أمريكيون في وضع نموذج كمبيوتري للكلى البشرية، يسمح بفهم آلية تأثير الأدوية الجديدة وأعراضها الجانبية، وهو أفضل بكثير من النماذج السابقة المبنية على كلى القوارض.

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وتقول البروفيسورة، أنيتا ليتون، من جامعة واترلو: "بالطبع لا يمكن أن يحل النموذج محل الطبيب الأخصائي، ولكن استخدامه في مجال الطب، قد يكشف مخاطر بعض الأدوية المخصصة لعلاج وظيفة أو آلية معينة في الكلى، وكذلك تأثيرها السلبي في نظم الجسم الأخرى. هذا النموذج يسمح بوضع توقعات بعيدة الأمد".

وتضيف ليتون أن "النموذج الحسابي يمكن أن يصبح مفيدا في أغراض عديدة، مثل تحديد سبب القصور الكلوي، حيث يكفي أن يدخل الطبيب العوامل التي يشك بأنها المسببة للمرض، بعدها يبدأ النموذج بحسابها وتحديد هل الفرضية الطبية صحيحة أم لا".

المصدر: رامبلر