أول صوت لا جنس له في العالم! (فيديو)

طور باحثون من "Virtue Nordics" و"Copenhagen Pride" أول صوت لا جنس له في العالم يطلق عليه "Q" (كيو).

وصُمم "كيو" على أمل تحسين التكنولوجيا الصوتية بشكل شامل، في ظل حث شركات التكنولوجيا على استخدامه في أنظمة المساعدات الصوتية الذكية.

Meet Q, the first genderless digital voice assistant. The linguists, technologists, and sound designers behind Q hope to pressure the tech industry into acknowledging that gender isn’t necessarily binary, a matter of man or woman, masculine or feminine. 1/ https://t.co/ImWmUt1vkrpic.twitter.com/HF8QYKSNGj — WIRED (@WIRED) March 11, 2019

وقالت جولي كاربنتر، التي شاركت في إنشاء "كيو": "يركز الصوت المبتكر على النقاش العالمي حول تصميم التكنولوجيا المبنية على النوع الاجتماعي، ولماذا تُتخذ هذه الاختيارات، وكيف يُدرّب الناس على توقعات حول أمور مثل الجدارة بالثقة والذكاء، وموثوقية تقنية مبنية على التحيزات الثقافية المتأصلة في نظام معتقداتهم حول مجموعة من الأفراد".

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وأضافت موضحة: "يعد (كيو) خطوة إلى الأمام في الابتكار الحقيقي، لأنه يفرض فحصا دقيقا لأنظمة الاعتقاد الموجودة".

ولتطوير صوت بلا جنس، سجل الباحثون 5 أصوات لا تتناسب مع الثنائيات: الذكور أو الإناث. وباستخدام برنامج تعديل الصوت، نُقلت هذه الأصوات إلى نطاق محايد بين الجنسين.

ثم اختُبرت هذه الأصوات على أكثر من 4600 فرد، وسُئلوا عما إذا كانت تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية.

وبناء على الإجابات، عُدّلت الأصوات واختُبرت مرة أخرى، قبل اختيار الصوت المثالي الذي لا جنس له "كيو".

والآن، يأمل الباحثون في بناء "كيو" ضمن إطار الذكاء الصناعي، ما يسمح باستخدامه كمساعد صوتي فعال في المستقبل.

المصدر: ميرور