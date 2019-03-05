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اكتشاف أجزاء من جمجمة إنسان دينيسوف لأول مرة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف أجزاء من جمجمة إنسان دينيسوف لأول مرة
Institute of Archeology and Ethnography Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
كهف دينيسوف الذي اكتشفت فيه أجزاء جمجمة إنسان ينيسوف
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يعد إنسان دينيسوف نوعا منقرضا من جنس هومو عاش في فترة إنسان نياندرتال والإنسان المعاصر. وتفيد المعطيات الوراثية بأنه تزاوج مع الإنسان العاقل وجيناته تنتشر في آسيا وميلانزيا.

وجمع العلماء معلومات ضئيلة عن شكل ومظهر هذا الإنسان، لأن كل ما تم جمعه عنه هو أجزاء من الأصابع وأسنان عثر عليها في كهف دينيسوف بإقليم ألتاي الروسي.

والآن، أثبت العلماء بعد مضي ثلاث سنوات على عثورهم على أجزاء من جمجمة في نفس الكهف، أنها تعود لإنسان دينيسوف. وقد تأكد باحثون من روسيا وكندا وألمانيا من هذا الاكتشاف باستخدام تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا.

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ولم يتمكن العلماء من تحديد عمر هذه الأجزاء، لأنها قديمة جدا، ولكن علماء الآثار تمكنوا من تحديد العمر التقريبي لطبقة التربة التي عثر فيها على هذه الأجزاء.

كما قارن العلماء هذه الأجزاء مع أجزاء أخرى عثر عليها تعود لإنسان نياندرتال وجماجم الإنسان المعاصر، ولكنهم لم يكشفوا نتائج هذه المقارنة،، لحين نشرها في مجلة علمية.

كما ستعرض نتائج هذه الدراسة والمقارنة في المؤتمر الـ 88 السنوي الذي تنظمه الجمعية الأمريكية  لعلماء الأنثروبولوجيا الفيزيائية، الذي سيعقد خلال الفترة 27-30 مارس الجاري.

المصدر: فيستي. رو

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