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روسيا تسعى للاعتماد على الطاقة البديلة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تسعى للاعتماد على الطاقة البديلة
Sputnik Alexandr kryagov
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أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيدف، أن المشرعين في بلاده يعملون على سن قوانين وتشريعات جديدة لتطوير تقنيات الطاقة البديلة في روسيا.

وقال ميدفيديف: "يحلم كثيرون في امتلاك منزلهم الخاص المزود بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة المستمدة من الشمس والرياح، وتوليد مثل هذا النوع من الطاقة يعد أمرا مهما وخصوصا في بلدنا الذي يتسم بمساحته الشاسعة. نعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التقنيات المناسبة لتوليدها، وتمت مناقشة قوانين جديدة في مجلس الدوما لتحقيق تلك الغاية".

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وأشار المسؤول إلى أن إنتاج الطاقة البديلة في روسيا لم يصل إلى مراحل متقدمة بعد. وفي المقابل، هناك وسائل أخرى لإنتاج الطاقة النظيفة، كالعنفات المائية، والتي تولد اليوم نحو 18% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد.

وتسعى روسيا حاليا إلى استكمال بناء شبكة متكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما تعقد تحالفات استراتيجية مع أهم الشركات العالمية المطورة للعنفات الهوائية المولدة للكهرباء، لنصبها في مناطق مختلفة من البلاد كراستوف ونيجني نوفغورود وأوليانوفسك ولينينغراد.

المصدر: فيستي

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