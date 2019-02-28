قاذف قنابل "بلقان" الروسي ينصب في الروبوتات العسكرية (فيديو)

صرح نائب رئيس شركة "روس تيخ" الروسية لشؤون الأسلحة الخفيفة، سيرغي أبراموف، بأن قاذف القنابل الروسي الحديث "بلقان" سينصب في الروبوتات العسكرية والطائرات من دون طيار بالجيش الروسي.

وأضاف أبراموف قائلا إن قاذف القنابل يختبر حاليا في ميادين التدريب بوحدات الجيش الروسي. وفي حال نجاح اختباره، ستتخذ وزارة الدفاع الروسية قرارا بشرائه لتتزود بها الوحدات العسكرية، في إطار برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2019-2027.

وقال، أبراموف، إن شركته تعتزم أيضا تصدير تلك الأسلحة إلى بلدان أخرى.

Sputnik Evgeny Biyatov

يذكر أن قاذف القنابل "بلقان" (أ غي إس-40) بعيار 40 ملم من شأنه أن يحل في وحدات الجيش الروسي مكان قاذف القنابل "بلاميا" (أ غي إس-30) من الجيل السابق، مع العلم أن مدى عمل "بلقان" يزيد بنسبة 25% عما هو عليه لدى النسخ السابقة. أما قدرته، فتفوق قدرة "بلاميا" بمقدار الضعف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا