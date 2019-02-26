"روبوت بوذي" يعظ الشباب في اليابان!

قام معبد ياباني قديم بإطلاق "راهب روبوت" بوذي، استنادا إلى إله الرحمة البوذي التقليدي، بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني.

وطور العلماء الروبوت "Android Kannon" لجذب الشباب في معبد كيوتو "Kodaiji"، الذي افتُتح لأول مرة عام 1619.

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وقدم الروبوت أول موعظة له، يوم السبت 23 فبراير، في إطار مشروع تعاوني بين معبد "zen" وأستاذ الروبوتات الذكية في جامعة "أوساكا"، البروفيسور هيروشي إشيغورو.

Gettyimages.ru Kyodo News

وتوضح الصور كيفية تغطية رأس وأكتاف ويدي الروبوت، الذي يبلغ طوله 7 بوصات ووزنه 60 كغ، بمادة تشبه الجلد مصنوعة من السيليكون.

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وتم تثبيت كاميرا فيديو في العين اليسرى للروبوت، ما يسمح له بالتركيز وإضافة ميزة "الاتصال بالعين".

وتأتي كل موعظة مبرمجة مسبقا في الروبوت الذكي، من "سوترا القلب" (Heart Sutras) باللغة اليابانية، مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية والصينية للسياح.

وفي حديثه مع "Asahi newspaper"، قال تانشو غوتو، وهو راهب في المعبد: "لقد انتشرت البوذية بشكل مذهل حول العالم مع ظهور الصور البوذية. ونأمل أن يساعد (Android Kannon) على إيصال تعاليم البوذية إلى قلوب الناس اليوم. ونريد أن يأتي الكثير من الناس لرؤية الروبوت، والتفكير في جوهر البوذية".

المصدر: ديلي ميل