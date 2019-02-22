شاهد إلقاء قنابل روسية خارقة للمنشآت الخرسانية

نشر على شبكة الإنترنت فيديو يظهر استخدام مقاتلة روسية لقنبلة "بيت آب-500" كبيرة العيار، الخارقة للمنشآت الخرسانية.

وتستخدم تلك القنبلة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام بالدرجة الأولى لاستهداف المطارات، وبمقدورها تدمير برج القيادة وجعل مدرج المطار غير صالح لإقلاع الطائرات وهبوطها.

Применение штурмовой бетонобойной авиабомбы БетАБ-500ШП. Видео Fighterbomber pic.twitter.com/zPTdD6OY0n — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 21 февраля 2019 г.

وتنزل القنبلة بعد إسقاطها من ارتفاع منخفض بمظلة تفتح بعد انفصالها عن الطائرة. ويسمح نزولها البطيء للطائرة بأن تبتعد عن مكان الانفجار دون أن تتعرض لأي ضرر.

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وتسقط القذيفة بزاوية محددة، وتنطلق مسرعات للقنبلة التي تحمل 77 كيلوغراما من المتفجرات حتى سرعة تمكنها من اختراق منشأة تبلغ سماكتها مترا ونصف متر. أما في حال سقوطها على مدرج المطار، فيتم تدمير مساحة 50 مترا مربعا منه.

فيما يتعلق بجهاز تفجير القنبلة، فيمكن ضبطه لينفجر وقت الاصطدام بالأرض أو بعده. ويمكن استخدام القنبلة أيضا لتدمير الدبابات، حيث تخترق 1.5 متر من دروع برج الدبابة من أعلاه.

ويبدو من الفيديو أن مقاتلة "سو-34" الروسية هي التي أسقطت القنبلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا