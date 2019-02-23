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اكتشاف أكبر نحلة في العالم "انقرضت" منذ 3 عقود!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف أكبر نحلة في العالم
© Pixabay / image4you
اكتشاف نحلة عملاقة "انقرضت" منذ 3 عقود!
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اكتشف باحثون "الكأس المقدسة للنحل" في غابة إندونيسية، وهي نحلة عملاقة اعتقد أنها انقرضت، ولم يرها البشر منذ عام 1981.

وفي شهر يناير الماضي، عثر فريق بحث عالمي للحياة البرية على النحلة العملاقة في والاس (Megachile pluto)، حيث بنت بيتا في غابات جزيرة "تيرنيت" الإندونيسية، في شمال مولوكاس.

وأمضى الباحثون سنوات في البحث عن المكان الذي يمكن أن يكون الموطن المثالي للكائن المفقود منذ أمد طويل، والذي وصفه عاشق النحل، كلي بولت، باسم "البولدُغ الطائر" (Bulldog أحد أشرس أنواع الكلاب).

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وقال بولت: "حلمي يتمثل في استخدام هذا الاكتشاف لجعل النحلة رمزا للحفظ في ذلك الجزء من إندونيسيا، ولتكون نقطة فخر للسكان المحليين". وعلى الرغم من حجمها الهائل، أو ربما بسببه، لا تخضع نحلة والاس العملاقة لأي إجراءات للحفاظ عليها.

ويعد هذا الاكتشاف مثابة "الكأس المقدسة" للنحل، حيث تأتي النحلة ضمن قائمة "أكثر من 25 نوعا مطلوبا" في برنامج البحث عن الكائنات المفقودة.

وتتميز نحلة والاس بأنها الأكبر في العالم، حيث يبلغ طول جناحيها 6.4 سم، وتعيش في جحور داخل تلال النمل الأبيض.

المصدر: RT

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