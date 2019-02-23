اكتشاف أكبر نحلة في العالم "انقرضت" منذ 3 عقود!

اكتشف باحثون "الكأس المقدسة للنحل" في غابة إندونيسية، وهي نحلة عملاقة اعتقد أنها انقرضت، ولم يرها البشر منذ عام 1981.

وفي شهر يناير الماضي، عثر فريق بحث عالمي للحياة البرية على النحلة العملاقة في والاس (Megachile pluto)، حيث بنت بيتا في غابات جزيرة "تيرنيت" الإندونيسية، في شمال مولوكاس.

WORLD’S LARGEST BEE: Take a look at Wallace’s Giant Bee!

It’s the biggest bee in the world and hasn’t been seen in over 30 years ... until now. pic.twitter.com/KB1MjDBCdh — CBSDenver (@CBSDenver) February 21, 2019

وأمضى الباحثون سنوات في البحث عن المكان الذي يمكن أن يكون الموطن المثالي للكائن المفقود منذ أمد طويل، والذي وصفه عاشق النحل، كلي بولت، باسم "البولدُغ الطائر" (Bulldog أحد أشرس أنواع الكلاب).

We're proud to announce the rediscovery of Wallace's Giant Bee, last seen in 1981! https://t.co/FWCXQgYvjN via @BBCWorld@hbriggs — Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) February 21, 2019

As long as an adult thumb, with jaws like a stag beetle and four times larger than a honeybee, Wallace’s giant bee was feared extinct for 38 years, but now the world’s largest bee has been rediscovered on the Indonesian islands of the North Moluccashttps://t.co/JN7reGslNVpic.twitter.com/HlUxkLiVhA — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) February 21, 2019

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وقال بولت: "حلمي يتمثل في استخدام هذا الاكتشاف لجعل النحلة رمزا للحفظ في ذلك الجزء من إندونيسيا، ولتكون نقطة فخر للسكان المحليين". وعلى الرغم من حجمها الهائل، أو ربما بسببه، لا تخضع نحلة والاس العملاقة لأي إجراءات للحفاظ عليها.

ويعد هذا الاكتشاف مثابة "الكأس المقدسة" للنحل، حيث تأتي النحلة ضمن قائمة "أكثر من 25 نوعا مطلوبا" في برنامج البحث عن الكائنات المفقودة.

وتتميز نحلة والاس بأنها الأكبر في العالم، حيث يبلغ طول جناحيها 6.4 سم، وتعيش في جحور داخل تلال النمل الأبيض.

المصدر: RT