الذكاء الصناعي يساعد "صياد الليل" في تدمير الأهداف

اختبر مهندسون روس نظاما ذكيا للاستطلاع والرمي من شأنه مساعدة طيار مروحية "مي-28 إن" (صياد الليل) حين يعجز عن ضمان رد فعل سريع.

وقال مصدر لوكالة "تاس" في صناعة الطائرات الروسية إن الغاية من الذكاء الصناعي هي التعرف على العدو واختيار أفضل سلاح لتدميره، وإطلاق النيران إذا اقتضى الأمر.

وأوضح المصدر أن الذكاء الصناعي يقترح على الطيار بضعة أهداف، يكفي له أن يحدد المطلوب منها ليدمره عن طريق علامة محددة على شاشة الحاسوب الإلكتروني.

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وعلاوة على ذلك، فإن نظام الاستطلاع والضرب الذكي باستطاعته مساعدة ملاح المروحية في رسم مسار أكثر أمانا، أخذا بالحسبان مواقع توزع الأهداف الصديقة في ساحة القتال وتجنبا للدفاعات الجوية المعادية.

وأوضح المصدر أن المروحيات الحربية تعمل عادة على ارتفاعات منخفضة محلقة بسرعة كبيرة، الأمر الذي يمنع الطيار من السيطرة التامة على ساحة القتال كلها. أما النظام الذكي للاستطلاع والضرب، فيسمح بإعفاء الطيار والملاح من توجيه الضربات إلى أهداف معينة، ليمكنهما من الانتقال إلى تنفيذ مهام أخرى.

يذكر أن مروحية "مي-28 إن" مخصصة للدعم الناري للوحدات المهاجمة في القوات البرية، بما فيها وحدات الدبابات والمشاة. وتتميز بدروع واقية قوية وقدرة فائقة على البقاء. وتزودت المروحية بمجموعة حديثة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة.

المصدر: روسيسكيا غازيتا