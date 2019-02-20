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أستراليا تعلن انقراض أول ضحايا التغيرات المناخية

العلوم والتكنولوجيا

أستراليا تعلن انقراض أول ضحايا التغيرات المناخية
Australia, Department of Environment and Heritage Protection (EHP)
الجرذ المرجاني
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يجري الحديث منذ فترة طويلة عن انقراض حيوانات ونباتات مختلفة بسبب التغيرات المناخية.

وأعلن موقع وزارة البيئة والطاقة الأسترالي أن الجرذ المرجاني النادر بات أول ضحية رسمية للتغيرات المناخية، حيث كان يعيش على جزيرة رملية بالقرب من السواحل الشمالية لأستراليا.

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واكتشف هذا الحيوان غريب الشكل رحالة بريطانيون عام 1845، ولكنه أثار اهتمام علماء البيئة في نهاية القرن الماضي، وانتبهوا إلى انخفاض أعداده. وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي، كانت بضعة مئات منه تعيش على جزيرة برمبل-كي. وفي التسعينيات، أصبح العدد 90 جرذا، وفي منتصف العقد الماضي 12 فقط.

ونظرا لعدم رؤية أي جرذ منها خلال فترة طويلة، أعلنت السلطات الأسترالية المختصة نقل هذه الجرذان من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض إلى قائمة الحيوانات المنقرضة.

المصدر: نوفوستي

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