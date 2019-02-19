مروحية "كا-62" الروسية تخضع للاختبارات الأخيرة (فيديو)

تعتزم شركة "روستيخ" الروسية أن تباشر عما قريب باختبار مروحية "كا-62" بغية الحصول على ترخيص باستخدامها.

إقرأ المزيد

وتحدث نائب مدير الشركة لشؤون التعاون الدولي والسياسة الإقليمية، فيكتور كلادوف، مع وكالة "تاس" الروسية على هامش معرض "أيدكس-2019" الدولي الدفاعي في أبو ظبي، وقال إن مروحية "كا-62" يتوقع أن تستخدم لنقل الركاب وتنفيذ عمليات الإنقاذ، فضلا عن استخدامها في مجال تنقيب واستخدام النفط والغاز.

وأضاف أن المروحية ستكون جاهزة في ختام الاختبارات لتصديرها لمن يهمه الأمر من أصحاب الطلبيات الروس والأجانب.

أما رئيس شركة "روس تيخ"، أندريه بوغينسكي، فسبق له أن أعلن أن شركته تعول على تلقي ترخيص باستخدام "كا-62" نهاية عام 2019، وبدء إنتاج من 7 إلى 10 مروحيات كل عام، ليزداد إنتاجها الصناعي السنوي حتى 30 مروحية.

وأشار بوغينسكي إلى أن المروحية يمكن أن تستخدم أيضا في ظروف الطقس الحار. كما يمكن أن تقوم برحلات جوية فوق مياه البحر.

يذكر أن مروحية "كا-62" تعد طائرة عمودية روسية متوسطة متعددة المهام، يمكن استخدامها في شتى المجالات. وتم صنعها باستخدام مواد بوليميرية مشكلة. وتستطيع المروحية نقل 12-15 راكبا.

كما يمكن للمروحية نقل 2.5 طن من الحمولة بواسطة حمالات خارجية، وتزود بمنظومات إطفاء الحريق.

المصدر: تاس