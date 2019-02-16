موجة انقراض جماعي جديدة والحشرات أول الضحايا!‏

حذر علماء من جامعة سيدني من بداية انقراض جماعي جديد للحيوانات وستكون الحشرات أول الضحايا.

وذكر موقع "Biological Conservation"، أنه خلال 100 عام، ستشهد الأرض انقراضا جماعيا للحشرات، وفقا للعلماء الأستراليين، حيث تعاني الآن نسبة 41% من أنواع الحشرات من انخفاض ملحوظ. كما يشهد العدد الإجمالي للحشرات انخفاضا بلغت نسبته 2.5% في السنة.

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وأشار الباحثون إلى أن معدل انقراض الحشرات يزيد بثمانية أضعاف عن تناقص أعداد الثدييات والزواحف.

وأكد العلماء على أن ذباب القمص "Caddisfly"، (حشرات من رتبة شعريات الأجنحة يبلغ عدد أنواعها أكثر من 1200 نوع تفقس يرقاتها في المياه فقط)، هو من أكثر الأنواع المعرضة للانقراض السريع حيث تبلغ نسبة انخفاض أعدادها 68%.

كما نوه الباحثون إلى أن 53% من أنواع الفراشات و49% من أنواع الخنافس و45% من أنواع النحل و37% من أنواع اليعسوب، انقرضت خلال بضعة عقود ماضية.

وإذا استمر تناقص أعداد وأنواع الحشرات على هذه الوتيرة، فيسنخفض عدد الحشرات في 10 سنوات قادمة بنسبة 25%، وخلال 50 عام إلى النصف. وبعد 100 عام، سيبقى من الحشرات عدد قليل على كوكب الأرض.

المصدر: إزفيستيا