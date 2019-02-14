شاهد ظهور "ثلاث شموس" في يامال الروسية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين ظاهرة "الشمس الثلاثية"، أو ما يعرف بالشمس الكاذبة التي رصدت مؤخرا في شبه جزيرة يامال غرب سيبيريا.

وبالنظر للفيديو، يمكننا أن نلاحظ كيف تظهر الشمس في منتصف الصورة، ويبدو على جانبيها جسمان مضيئان يبدوان كشمسين صغيرتين.

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وتعليقا على الفيديو، قال رئيس مركز الأرصاد الجوية في منطقة يامال، أرتيوم كوشكين: "لاحظنا تشكل هذه الظاهرة مرات عدة في منطقتنا، وظهورها لم يرتبط دوما بالطقس شديد البرودة كما هو معروف".

وتعد "الشمس الكاذبة"، أو ما يعرف بالـ "Parhelion"، ظاهرة بصرية تتعلق بظهور شموس كاذبة في الغلاف الجوي للأرض، تنتج عن انعكاس ضوء الشمس عن بلورات الثلج الموجودة في الهواء في ظروف الطقس البارد.

المصدر: نوفوستي