اختبار نسخة عسكرية من مروحية النقل المطورة "مي - 26"

أعلن مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، أن الاختبار الحكومي لمروحية "مي-26 تي 2 في" المطورة يبدأ في الربع الثاني من العام الجاري.

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق بانتهاء الاختبارات التمهيدية للنسخة العسكرية من المروحية، مضيفة أن إنتاجها الصناعي سيبدأ عام 2019.

وقامت مروحية "مي-26 تي 2 في" بأول رحلة جوية لها في أغسطس الماضي. ويختلف نموذجها المطور عن الأساس "مي-26"، بمجموعة متكاملة من أجهزته الإلكترونية الحديثة، التي من شأنها أن تبسط عملية قيادة المروحية إلى حد بعيد.

إقرأ المزيد

وعلاوة على ذلك، فإن تلك الأجهزة الإلكترونية تسمح بتحقيق التحليق أوتوماتيكيا حسب مسار مختار مسبقا، والقيام بمناورات مختلفة والعودة إلى المطارين الرئيس أو الاحتياطي أوتوماتيكيا أيضا.

يذكر أن المروحية "مي-26" فيها مروحة رئيسة ثُمانية الريش وخلفية مساعدة خماسية الريش، ومحركا تيربو يولد كل واحد منهما قوة 11 ألفا و400 حصان.

ويمكن أن تنقل المروحية العسكرية 82 مظليا بكل أسلحتهم وذخائرهم. كما يمكن أن تنقل شحنات بواسطة حمالة خارجية.

المصدر: سلاح روسيا