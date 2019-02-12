 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان

الصحة

اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان
Globallookpress Sigrid Gombert/imageBROKER.com
اكتشاف أكثر من ألفي نوع جديد من البكتريا في الأمعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg4b

اكتشف علماء معهد سانجر في هينكستون ببريطانيا وجود أكثر من ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان، لم تكن معروفة للعلماء سابقا.

إقرأ المزيد
بكتيريا الأمعاء تهدد الصحة العقلية!
بكتيريا الأمعاء تهدد الصحة العقلية!

وحلل العلماء 12 ألف عينة "metagenome" تم الحصول عليها خلال دراسات أجريت في السنوات الأخيرة. وبعد مقارنتها بنماذج الحمض النووي المعروفة لبكتيريا الأمعاء، اكتشف الباحثون بكتيريا غير معروفة.

وفقا للباحثين، فإن "ثلاثة أرباع البكتيريا المكتشفة تنتمي إلى المجموعات الفرعية للبكتيريا التي لم يسبق لعلماء الوراثة أن شاهدوها".

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن بكتيريا الأمعاء ليست "عامة"، ويمكن أن تختلف من شخص إلى آخر. لذلك، يجب أخذ هذه الخاصية بالاعتبار عند معالجة أمراض مختلفة مرتبطة بعمل الأمعاء.

ويقول الباحثون: "يسمح هذا الاكتشاف بفهم أفضل لكيفية ظهور مختلف أمراض المعدة والأمعاء، وكيف تؤثر في صحة الإنسان عموما".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة