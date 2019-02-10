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علماء الآثار يكتشفون حضارة مجهولة في الصحراء الغربية

العلوم والتكنولوجيا

علماء الآثار يكتشفون حضارة مجهولة في الصحراء الغربية
Reuters Zohra Bensemra
صورة أرشيفية للصحراء الغربية
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اكتشف علماء آثار بريطانيون أثارا لحضارة تعود لحقبة تاريخية قديمة على أراضي الصحراء الغربية.

ووجد علماء الآثار من جامعة شرق إنجلترا، مئات الهياكل الحجرية، التي قد يكون عمرها آلاف السنين، حسب تقرير "لايف ساينس".

وبعد تحليل صور التقطتها أقمار صناعية، قام علماء الآثار بحفريات، ليجدوا بعض الهياكل مصنوعة على شكل دائرة، والبعض الآخر له شكل هلال، وتشكل  بعض التصاميم خطوطا مستقيمة من الحجارة، وكذلك مستطيلة، وفي بعض الأماكن تتكدس الحجارة في كومة.

ويعود تاريخ أكوام الحجارة، والأماكن التي كانت مخصصة للدفن، إلى 1500 سنة قبل الميلاد، ويعتقد العلماء أن الهياكل القديمة كانت مخصصة للطقوس الدينية، ولم ينجح العلماء في إثبات أصل الحضارة هذه بعد.

المصدر: وكالات

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