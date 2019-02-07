شاهد.. هدف برازيلي جميل "لوب" من فوق الحارس

أمطر فريق سانتوس شباك مضيفه المتواضع "التوس" (7-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة الأولى من مسابقة كأس البرازيل لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط وسط فريق سانتوس، الأوروغوياني المخضرم كارلوس سانشيز، البالغ من العمر 34 عاما، هدفين لفريقه، أحدهما بطريقة رائعة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة، من فوق حارس المرمى، الذي بقي متفرجا.

Carlos Sánchez for Santos last night: sick and wrong pic.twitter.com/3cdLvr4a0C — Jack Lang (@jacklang) 7 февраля 2019 г.

يذكر أن سانتوس أنهى موسمه في الدوري البرازيلي لكرة القدم، مكتفيا بالمركز العاشر فقط.

المصدر: وكالات