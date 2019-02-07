والدة رونالدو تتدخل في فضيحة "الاغتصاب"

خرجت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفييرو، لأول مرة عن صمتها، بشأن قضية فضيحة الاغتصاب، التي تلاحق هداف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن والدة رونالدو قولها: "لدي ثقة كاملة في ابني.. أعرفه جيدا".

وأضافت والدة النجم البرتغالي: "كاثرين لم تذهب إلى غرفة ابني في الفندق للعب الورق".

وينفى النجم السابق لريال مدريد بشدة واقعة اغتصاب كاثرين مايورغا، قبل 9 سنوات، واصفا المزاعم التي ساقتها ضده بالأخبار الكاذبة.

ونشرت دولوريس أفييرو، في وقت سابق، صورة لرونالدو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها بعبارة "نحن معك".

وعلقت والدة الدون البرتغالي على الصورة أيضا: "أريد أن أرى من يمتلك الشجاعة لوضع هذه الصورة على حسابه الشخصي لمدة أسبوع، من أجله ومن أجلنا ومن أجل البرتغال ومن أجل العدالة.. إنه يستحق ذلك".

وقال محامو نجم يوفنتوس، من لاس فيغاس، في تصريح سابق، إن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام "كان بالتراضي".

وكانت شرطة ولاية نيفادا قد طلبت رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي لرونالدو، في إطار التحقيق بتهمة اغتصاب كاثرين مايورغا.

المصدر: وكالات