صديقة رونالدو توضح حقيقة العلاقة بينهما

فندت صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الإسبانية جورجينا رودريغيز، الشائعات حول انفصالهما، معترفة بأنها تود أن تصبح زوجته، وفي الوقت ذاته نفت شائعات ترددت عن خطبتهما.

وقالت جورجينا، في مقابلة مع مجلة "هولا"، إن رونالدو لم يقدم عرضا لها بالزواج، لكنها اعترفت قائلة: "أتمنى أن أكون زوجته. كانت لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو".

وأضافت جورجينا: "أنا سعيدة بحياتي، لكني أكدت أنه لا توجد خطط حاليا للزواج.. لازالت في فترة حداد على فقدان والدي" جورج إدواردو رودريغيز غوريون، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز السبعين عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية.

وكشفت عن الدعم الذي قدمه لها كريستيانو خلال محنة وفاة والدها قائلة: "كريستيانو دائما بجانبي ويدعمنا يوميا"، مشيرة إلى أن والدها كان معجبا برونالدو، الذي بلغ الرابعة والثلاثين من عمره يوم الثلاثاء، كلاعب كرة قدم وكان متحمسا لعلاقتهما.

وتأتي تصريحات جورجينا رودريغيز في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة عن فتور في العلاقة العاطفية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته.

فقد ذكرت التقارير أن رودريغيز خلعت خاتم الخطوبة والمقدر سعره بـ 700 ألف يورو، واحتفلت بعيد ميلادها الـ 25 في الـ 27 من الشهر الماضي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، من دون النجم البرتغالي.

وحرص رونالدو على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 34، الثلاثاء، مع عائلته وبين أطفاله.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع إنستغرام، يظهر فيه النجم البرتغالي يلاعب طفله ماثيو الذي يبلغ عامين فقط.

وتعرف رونالدو على جورجينا رودريغيز، في عام 2016، لدى زيارته للمتجر الذي كانت تعمل فيه، وأنجبا طفلة منذ سنة واحدة وأطلقا عليها اسم "آلانا مارتينا"، إضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين لدى النجم البرتغالي من أم بديلة، وهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر تسع سنوات، والتوأم "يفا" و"ماتيو"، ويبلغان من العمر عاما ونصف العام.

المصدر: وكالات