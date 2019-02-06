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شاهد.. أهداف "الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الرياضة

شاهد.. أهداف
Reuters
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تقدم ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بهدف مبكر في مباراة الكلاسيكو، التي تجمعهما في هذه اللحظات، على ملعب "كامب نو"، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز الجناح الملكي لوكاس فاسكيز هدف التقدم للميرينغي مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية من زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الجهة اليمنى.

وأدرك المهاجم البرازيلي مالكوم التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى القريبة.

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المصدر: RT 

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