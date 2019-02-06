التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد

تتجه الأنظار الليلة (الساعة 11 بتوقيت غرينيتش) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكشف مدربا الفريقين عن قائمتيهما للمباراة، حيث ضمت قائمة برشلونة 19 لاعبا، بينهم نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كانت الشكوك تحوم حول مشاركته بسبب معاناته من الإصابة، فيما ضمت قائمة الريال 21 لاعبا.

ويتوقع أن يعتمد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وسانتياغو سولاري، المدير الفني للريال، على التشكيلتين الأساسيتين التاليتين:

برشلونة

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه - كليمون لونغليه - جوردي ألبا - سيرخي روبيرتو.

في خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو.

في خط الهجوم: لويس سواريز- فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي.

ريال مدريد

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران - مارسيلو.

في خط الوسط: كروس – مودريتش - كاسيميرو.

في خط الهجوم: بنزيما – بيل – فينيسيوس.

المصدر: RT