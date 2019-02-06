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رابطة مشجعي نادي تشرين السوري تنافس أندية العالم بأضخم "تيفو"

الرياضة

رابطة مشجعي نادي تشرين السوري تنافس أندية العالم بأضخم
TishreenUltrasEagles\facebook
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اختار موقع صحيفة "La grinta" الفرنسية أفضل 10 لافتات عملاقة رفعت على مدرجات ملاعب العالم لهذا الأسبوع، وتم تصنيف "تيفو" نادي تشرين السوري كثالث أفضل تصميم ثلاثي الأبعاد.

ويتم البحث كل أسبوع عن أفضل لافتات عملاقة بمعايير تقوم على الأصالة في الشعار المرفوع وجودة التصميم والإبداع في الفكرة.

ورفعت رابطة مشجعي النادي "Ultras Eagles 09" الملقب بـ"البحارة"، لافتة ضخمة رسمت يدويا بقياس 45×12 مترا لتكون أضخم "تيفو" يرفع بطريقة 3D، على ملعب الباسل في مدينة اللاذقية.

ويظهر في الرسم، سفينة البحارة التشرينية وهم يشقون أمواج الدوري الواحدة تلو الأخرى، وأمامها قبطان عتيق متمرس يقود السفينة بكل ثقة نحو بطولة الدوري.

وفاز نادي تشرين على نظيره نادي النواعير بنتيجة 2-1 ضمن منافسات إياب الجولة الأولى من الدوري السوري لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع نادي تشرين رصيده إلى 30 نقطة ليتساوى مع نادي الوحدة بالنقاط والصدارة على لائحة  ترتيب الدوري السوري.

 المصدر:lagrinta.fr

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