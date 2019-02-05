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باير ليفركوزن يودع كأس ألمانيا

الرياضة

باير ليفركوزن يودع كأس ألمانيا
Globallookpress
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خرج فريق باير ليفركوزن من دور الـ 16 لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على يد فريق الدرجة الثانية هايدنهايم، إثر هزيمته أمامه (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وأحرز هدفي هايدنهايم كل من، المهاجم النمساوي نيكولا دوفيدان، ولاعب خط الوسط ماوريس مولتهاب، في الدقيقتين (48، 72) على الترتيب. بينما سجل اللاعب جوليان براندت هدف فريق باير ليفركوزن، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

المصدر: "sportbox.ru" 

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