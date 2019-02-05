شاهد.. الأهلي يهزم إنبي في عقر داره

أنجز نادي الأهلي مهمته أمام مضيفه إنبي بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المدافع الأهلاوي أيمن أشرف هدف التقدم للمارد الأحمر، في الدقيقة الـ 37 من زمن الشوط الأول.

وضاعف المهاجم النيجيري جونيور أجاي النتيجة للأهلي، بحلول الدقيقة 54.

بينما سجل محمود قاعود هدف أصحاب الأرض الوحيد، قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على استاد "بترو سبورت"، في القاهرة.

وحقق الأهلي بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 36 نقطة (من 17 مباراة)، ليعزز مكانه في المرتبة الثالثة، ويذلل الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين المتصدر الزمالك، الذي لعب 18 مباراة حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد إنبي عند 21 نقطة (من 21 مباراة)، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"