كشف المسؤول عن كارثة تحطم طائرة سالا

حمل ماكسيميليانو دوارتي صديق المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، مسؤولية كارثة سقوط طائرة الأخير أثناء توجهه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف، لوكيل أعمال اللاعب ويلي مكاي.

وقال دوارتي في تصريح لموقع "America Noticias": "هناك حقيقة عظيمة وراء كل هذا، وتكمن في أن هناك مسؤولا عن هذه الكارثة.. لن يقرر إيميليانو مطلقا السفر على متن تلك الطائرة، لقد اضطر للقيام بذلك".

BREAKING: A body has been seen in the wreckage of plane carrying missing footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson, Air Accidents Investigation Branch confirms. pic.twitter.com/RlG4tyJGxd — SPORTbible (@sportbible) 4 февраля 2019 г.

وتابع دوارتي: "لقد أجبروا سالا على السفر إلى كارديف مساء يوم 21 يناير.. لقد نصحته شخصيا برفض الموافقة على الرحلة، لأنهم لم يعدوا الظروف اللازمة لذلك".

وشدد دوارتي على أن ويلي مكاي، وكيل أعمال سالا، هو المسؤول عن كارثة سقوط الطائرة، ووصفه بـ"الجاني".

وكان سالا قد أتم صفقة انتقاله من فريق نانت إلى كارديف أثناء فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بيد أن كارثة سقوط طائرته منعته من تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت فرق البحث والإنقاذ في وقت سابق عثورها على حطام طائرة سالا التي سقطت في بحر الشمال، وانتشلت جثة من داخل حطام الطائرة، لكن لم يتم بعد تحديد هوية صاحبها.

المصدر: championat.com+ وكالات