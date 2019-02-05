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القادسية السعودي يضم نجما سوريا

الرياضة

القادسية السعودي يضم نجما سوريا
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أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد مع اللاعب السوري صانع الألعاب السوري يوسف قلفا، قادما من نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق.

وخاض قلفا تجارب احترافية بالدوري الإماراتي مع فريق الإمارات، وفي الكويت مع النصر، وبالدوري السعودي مع نادي الحزم.

وكانت بداية اللاعب البالغ 25 عاما مع نادي الطليعة الحموي السوري، لينتقل عام 2014 إلى نادي الجيش السوري وحقق معه بطولة الدوري موسمي 2015- 2016 كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب سوري مرتين عامي 2015 و2016.

وشارك قلفا مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بمعدل 221 دقيقة، كما لعب ثلاث مباريات مع المنتخب السوري في كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة في الإمارات.

المصدر: تويتر نادي القادسية

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